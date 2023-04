Un seggiolino divelto al Del Conero Arriva un’altra multa

Meno salata delle precedenti, ma di un’altra multa stiamo comunque parlando. Dovrà sborsare 200 euro il Rimini. Questo l’importo deciso dal giudice sportivo per i danni causati dai tifosi romagnoli sabato scorso allo stadio Del Conero che "al 40’ del secondo tempo – si legge nel comunicato del ‘giudice’ – hanno divelto, all’interno della Tribuna del settore ospiti, un seggiolino". Nel girone B sono state multate anche Siena (1.500 euro) e Carrarese (200 euro). Nessun problema in casa biancorossa con le squalifica. Nel girone B dovranno saltare l’ultima di campionato Siniega del San Donato Tavarnelle, Carminati e Fabriani della Torres, Della Latta della Carrarese, Martina, Perucchini e Spagnoli dell’Ancona, Borghetto e Neglia della Fermana. Due giornate di squalifica, invece, per St Clair della Vis Pesaro, dopo l’espulsione nel match contro il Cesena.