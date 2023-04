Un solo straniero per gli isolani

Nel girone Bianco ha gli stessi punti della Rinascita, la 2B Control Trapani, e quel bottino (6 pt), proprio come i riminesi, i siciliani se lo portano dietro dalla prima fase. Sì, perché all’esordio in questa Poule Promozione gli isolani hanno perso a Nardò (101-86 per i pugliesi, ben 29 punti per il play trapanese Massone con un eccellente 714 da tre). Sul perimetro, nel quintetto base, oltre a Massone dovrebbero poi giocare Romeo, guardia che può anche portare palla, e Guaiana, ala piccola che si fa apprezzare soprattutto nella metà campo difensiva. I due lunghi dello ‘starting five’ sono Davis e Tsetserukoe. Lo statunitense Steven Davis è arrivato in corsa d’opera, poiché nella prima parte della stagione indossava la casacca della Fortitudo. Kiril Tsetserukoe è invece un giovane (classe 2001) bielorusso di formazione italiana. Anche Trapani oggi avrà un solo straniero: l’ala lettone Stumbris si è infatti accasato a Trieste.