Un vero patto di ferro

Nella sede della Federcalcio a Montecchio, Fsgc e Federazione sammarinese sport speciali nei giorni scorsi hanno confermato il sodalizio "avviato ormai diversi anni fa da Giorgio Crescentini – ricorda il presidente Marco Tura –, che abbiamo confermato con entusiasmo nell’intenzione di sostenere nel tempo e per quanto ci fosse possibile, l’attività sportiva e calcistica dei ragazzi con abilità diverse". In tal senso "la Federcalcio di San Marino non è seconda a nessuno, come dimostra il progetto pilota Football is Inclusion" recentemente avviato e inserito nella strategia di Football social responsibility della Fsgc. "A noi piace pensare di strutturarci con l’obiettivo di fare sempre qualcosa in più, consapevoli delle capacità della Federazione sammarinese sport speciali". A suggellare il rinnovo dell’intesa tra Federazioni sportive, i due presidenti Marco Tura e Filiberto Felici.