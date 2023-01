Una big per lo United Al Nicoletti c’è la Pistoiese

Si riparte e lo United Riccione ha tutta l’intenzione di schiacciare immediatamente il piede sull’acceleratore. Compito non semplice oggi (calcio d’inizio alle 14.30) al ‘Nicoletti’ dove arriva la Pistoiese seconda della classe. Al giro di boa la squadra di mister Gori, decisamente rinnovata rispetto ai programmi della scorsa estate, ha messo insieme 25 punti, 8 in più quelli guadagnati nel girone d’andata dai toscani che, cammin facendo, sono passati dalle mani di mister Cascione a quelle di mister Consonni, entrambi due ex giocatori del Rimini. I biancazzurri ripartiranno da quanto di buono fatto e visto prima della sosta. Da quei pesantissimi tre punti messi insieme con il Carpi, ma anche da quello guadagnato sul campo del Mezzolara.

Serie D. Girone D (20ª giornata, ore 14,30): Aglianese-Real Forte Querceta, Correggese-Giana Erminio, Mezzolara-Carpi, Prato-Ravenna, Salsomaggiore-Forlì, Sammaurese-Corticella, Sant’Angelo-Bagnolese, Scandicci-Lentigione, United Riccione-Pistoiese. Domani (ore 14,30): Crema-Fanfulla.

Classifica: Giana Erminio 44; Forlì, Pistoiese 33; Aglianese 31; Mezzolara, Carpi, Fanfulla, Sammaurese 30; Real Forte Querceta, Ravenna 27; Crema 26; United Riccione, Corticella 25; Prato* 24; Sant’Angelo, Lentigione 20; Correggese 19; Bagnolese, Scandicci 16; Salsomaggiore 6. *Penalizzato di 3 punti.