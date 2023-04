Una finale piena di rimpianti: Bronzetti si fa rimontare e perde

È mancato il lieto fine: Lucia Bronzetti non si è resa protagonista di quell’ulteriore acuto che le avrebbe permesso di portare a casa il trofeo al torneo Itf W60 di Croissy-Beaubourg, in Francia. E per come si erano messe le cose in campo, nella finale giocata nel primo pomeriggio di ieri contro la 23enne britannica Anna Jodie Burrage, numero 132 nel ranking Wta, la tennista di Verucchio può davvero cullare un mare di rimpianti. Una partita che Lucia aveva saldamente in mano, forte di un autoritario 6-3 in avvio, così come era avanti 2-0 e servizio nel secondo set. Ma al termine di un terzo game davvero interminabile, con occasioni sprecate da una parte e dall’altra, l’inglese riduceva le distanze, soprattutto capiva di avere ancora delle chances, delle possibilità di riappropriarsi dell’incontro.

Nonostante il contraccolpo la Bronzetti riusciva comunque a issarsi sul 4-3, ma in quel preciso istante l’allieva dei fratelli Piccari staccava la spina, usciva progressivamente dai binari del match, tanto da perdere qualcosa come 9 games consecutivi (3-6, 6-4, 6-0 lo score a favore della Burrage, che poteva archiviare la pratica in un’ora e 49’). Un prolungato black-out difficile da spiegare, quello della Bronzetti, che aveva ampiamente dimostrato di poter far suo il match e, di conseguenza, il torneo. In questo Itf transalpino, lo ricordiamo, Lucia ha comunque vinto quattro incontri, senza lasciare per strada neppure un set. Dal 6-2, 6-3 sulla britannica Brogan al duplice 6-4 sulla francese Tubello, dal 6-3, 6-3 nei quarti sulla russa Pavlyuchenkova – ex numero 11 al mondo nel 2021 – a un comodo 6-2, 6-2 in semifinale sull’altra transalpina Rouvroy. Poi, il brusco stop quando ormai il più sembrava fatto. In ogni caso, guardando il bicchiere mezzo pieno, quattro vittorie in pochissimi giorni possono restituire morale a una giocatrice che, complice la crisi di risultati da gennaio a marzo, di fiducia ne aveva davvero poca.

a.c.