"Una gara aperta e per la classifica è un passo avanti"

Ne vede pregi e difetti. Cerca di mettere in luce più i primi dei secondi. Ci prova. Sa che il pareggio di Imola non può fare felici i tifosi, ma Marco Gaburro se lo tiene comunque stretto. Strettissimo. Come il decimo posto in classifica che continua ad alimentare il sogno playoff del suo Rimini. "E’ stata una partita aperta – dice l’allenatore dei biancorossi – e nella quale sarebbe potuto succedere di tutto. Avevamo trovato un gran gol con Piscitella, ma non siamo riusciti a tenere quel vantaggio a lungo. Anzi, il gol del pari prima dell’intervallo ha cambiato subito le carte in tavola. Di certo mi sarei aspettato qualcosa di più nel finale quando in campo sono entrate forze fresche e i nostri avversari erano con un uomo in meno". E, invece, quello sprint finale non c’è stato. "E’ così, non abbiamo avuto la forza evidentemente. Ecco perché ci teniamo stretto queto punto ottenuto contro una squadra che sapevamo ci avrebbe creato qualche difficoltà. Ci siamo presi qualche rischio per tentare di vincere la partita. Non ci siamo riusciti. I tifosi? E’ chiaro che non siano contenti di questo pareggio, e lo capiamo, ma questo non toglie valore al passo in avanti fatto in classifica". Gaburro guarda già avanti. "Perché giovedì avremo un’altra gara importantissima in casa contro il Fiorenzuola – ricorda – e dobbiamo rittrovare subito energie fisiche e mentali". Un faccia a faccia per i playoff prima di Pasqua tra le due squadre più ’lente’ del girone di ritorno.