Una giornata di stop per il difensore Gigli

Nessuna multa e questa è già una buona notizia. Ma il Rimini dovrà rinunciare a Gigli (diffidato e ammonito nel match di domenica scorsa al ‘Romeo Neri’ contro il Siena) per la gara di domenica in casa della Fermana. Un turno di squalifica per il difensore romano. Nel girone B una giornata di stop anche a Paolucci della Virtus Entella, Gennari dell’Aquila Montevarchi, Sbaffo della Recanatese e Gugliemotti della Reggiana. In quanto a multe il giudice non c’è andato leggero con i club del girone B. Dovrà sborsare 2.500 euro il Cesena, dopo il big match di lunedì sera contro la Reggiana al ‘Manuzzi’ per avere, i suoi tifosi, incendiato uno striscione a fine gara e lanciato bicchieri di plastica sul terreno di gioco. Multa salata anche per la Lucchese (2.000 euro) per cori razzisti. Sanzionate anche Reggiana (1.000 euro) e Carrarese (300 euro).