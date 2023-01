Una maratona nel nome del Sic A Misano il ricordo del campione

Marco Simoncelli avrebbe compiuto 36 anni giusto ieri, ma un destino crudele che lo attendeva a Sepang, in Malesia, lo ha strappato alla vita quando ne aveva appena 23. Un campione, un personaggio unico come il ‘Sic’ comunque non si dimentica. E anche chi si cimenta in sport diversi dal motociclismo ha la premura di ricordarlo, di legare il suo nome a un altro tipo di eventi. E’ il caso del Club Super Marathon Italia, che ha organizzato per domenica 29 gennaio la prima edizione di ‘Misano Marathon’, una manifestazione podistica che andrà in scena proprio nel circuito a lui dedicato.

Sarà una mattinata davvero intensa, con diverse competizioni. La più classica sarà la tradizionale maratona, con quei 42 km e 195 metri che si svilupperanno attraverso 10 giri del percorso. Nel ricco menù è contemplata pure una mezza maratona (5 giri del tracciato per 21 km e 97 metri) e un’altra prova, non competitiva, sui 4 km, una corsa-camminata riservata agli amici e agli accompagnatori degli atleti, con tanto di brindisi all’arrivo. E in onore di Simoncelli è stata poi varata un’ulteriore gara sulla distanza dei 58 km, con quel 58 che celebra appunto il numero che caratterizzava il ‘Sic’. I partecipanti a questa maratona abbondante (14 giri del percorso) riceveranno inoltre al traguardo un cappellino a ricordo della prova e del centauro di Coriano con la scritta ‘58 km’. Gli iscritti alla ‘Misano Marathon’ hanno già ampiamente superato quota 500, ma il numero è destinato sicuramente a lievitare visto che al 29 manca ancora più di una settimana (per eventuali informazioni si può consultare il sito internet www.clubsupermarathon.it).

Nel frattempo hanno già aderito diversi podisti di spessore, di caratura internazionale. A cominciare dal britannico Adam ‘Tango’ Holland, classe ‘87, un atleta che ha macinato migliaia e migliaia di km, tanto da essere riuscito a completare la bellezza di 100 maratone nei suoi primi 23 anni di vita. Ai nastri ci sarà pure Giorgio Calcaterra, indistruttibile ultra maratoneta che in bacheca può esibire ben tre titoli di campione del mondo sulla 100 km, così come il forte atleta romano, classe ‘72, ha fatto sua la ‘100 km del Passatore’ per 12 edizioni consecutive e nel 2022, già cinquantenne, ha catturato comunque il bronzo coprendo l’impegnativa distanza in poco più di 7 ore e mezza. Calcaterra e Holland, sul circuito intitolato a Simoncelli, si sfideranno proprio nella ‘58 km’. E ancora è attesa anche l’evergreen riminese Moroni.