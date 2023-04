Una pioggia di medaglie su Olimpic e Yonghon

Tanti giovanissimi, dai 6 agli 11 anni, si sono ritrovati a Caorle per il torneo ‘Kim e Liu’ del Nord Est di taekwondo per le regioni Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Trentino. Una rassegna organizzata dalla federazione nel contesto del progetto di Sport e Salute. Per le società del ‘riminese’ erano presenti il Taekwondo Olimpic Cattolica-Riccione e lo Yonghon Villa Verucchio. E i risultati non si sono fatti attendere. Per l’Olimpic, che ha gareggiato nel settore combattimento, 8 ori (Margherita Bascmurina, Varvara Kushnareva, Andrea Paulazzo, Mai Mouna Diarra, Francesca Fedele, Khawla El Bakri, Sebastian Pantucci, Greta Corrente), due argenti e altrettanti bronzi. Lo Yonghon ha catturato invece 9 ori nelle forme freestyle (Nina Costanza, Alice Bartoletti, Dafne Carlini, Irene Presepi, Devis Mauro Guerrini, Diego Lombardini, India Macari, Gaia Molari, Oliver Fattori) e due nel combattimento (Matteo Baracchini, Landolfo Lorenzo), più altri 7 argenti e 3 bronzi. Riscontri tecnici interessanti in vista del torneo internazionale che si terrà dal 9 all’11 giugno a Roma.