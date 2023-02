Una rivalità ritrovata dopo oltre 40 anni di assenza

Rimini e Chieti, a livello professionistico, si sono ritrovate all’ombra del canestro in questa stagione dopo un’assenza che si era protratta per più di 40 anni. Gli abruzzesi furono una rivale abituale nei primi tre campionati di A2 della pallacanestro riminese. Nel 7879 l’allora Sarila fece doppietta (92-95 all’overtime fuori, 88-86 al Flaminio), ma la stagione successiva la Rodrigo impattò il conto (82-86 qua, 93-87 in terra d’Abruzzo). Nel torneo 8081, infine, la sfida finì in parità, col fattore campo rispettato: 103-98 Chieti a Tricalle, un torrenziale 122-109 nel vecchio palas, con 35 punti di ‘Mimmo’ Zampolini e 33 dell’americano Branson. Quello fu anche l’unico incontro con una scarto in doppia cifra (+13), a dimostrazione dell’equilibrio che ha sempre regnato. Ora, grazie al blitz a fine novembre, è avanti Rimini 4-3.