Una sconfitta e una vittoria per le ragazze della Perla Verde

Battuta d’arresto sul campo del Modena secondo della classe per la squadra Under 19 della Femminile Riccione (2-0). Due gol e le emiliane si prendono tutto lasciando, così, le romagnole ferme a quota 21 in classifica, a tre lunghezze da Besurica e Imolese.

Under 19 (14ª giornata): Besurica-United Romagna 2-0, Modena-Femminile Riccione 2-0, Bologna-Fossolo 76 6-0, Imolese-Real Salabolognese 6-0.

Classifica: Bologna 40; Modena 36; Besurica, Imolese 24; Femminile Riccione 21; United Romagna 10; Real Salabolognese 6; Fossolo 76 4.

Solo sorrisi per le ragazze dell’Under 17 della Perla Verde che hanno messo in tasca tutto il bottino davanti al pubblico di casa nel derby con il Ravenna (3-1). A bersaglio El Abassi (doppietta) e Saraniti.

Undet 17 regionale seconda fase (6ª giornata): Femminile Riccione-Ravenna 3-1, Bologna-Reggiana 1-0, Parma-Modena 5-0. A riposo la Spal.

Classifica: Parma 15; Femminile Riccione, Bologna 12; Reggiana 9; Spal 3; Ravenna, Modena 0.