Una sconfitta e una vittoria per le squadre riccionesi

Battuta d’arresto di misura davanti al pubblico amico per l’Under 19 della Femminile Riccione contro il Besurica (1-0). Un ko che permette alle inseguitrici di agganciare le romagnole al terzo posto in classifica.

Under 19 (13ª giornata): Femminile Riccione-Besurica 0-1, Fossolo-Imolese 0-5, Real Salabolognese-Modena 0-6, United Romagna-Bologna 0-14.

Classifica: Bologna 37; Modena 33; Femminile Riccione, Besurica, Imolese 21; United Romagna 10; Real Salabolognese 6; Fossolo 4.

Larga vittoria casalinga per le ragazze dell’Under 17 della Femminile Riccione che non lasciano scampo alla malcapitata Spal. Decisivo il poker realizzato da Iori con il conto arrotondato anche dal gol di El Abassi. Le biancazzurre restano al secondo posto in classifica in compagnia delle emiliane del Bologna.

Under 17 seconda fase (4ª giornata): Femminile Riccione-Spal 6-1, Parma-Bologna 2-1, Ravenna-Reggiana (oggi). A riposo il Modena.

Classifica: Parma 12; Femminile Riccione, Bologna 9; Reggiana 6; Spal 3; Ravenna, Modena 0.