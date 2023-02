Una tripla di Zannoni nel finale e i Villanova Tigers sbancano Vignola

Finale col brivido a Vignola, poi sono i Villanova Tigers a stringere nel pugno il referto rosa, quarto successo su altrettante opportunità in questa Poule Promozione di basket D. Sul 68 pari, con meno di un minuto da giocare, le ‘tigri’ perdono palla, ma gli emiliani non ne approfittano. E a 8’’ dal gong il solito Zannoni (in foto) imbuca la tripla che, di fatto, vale il match, con il risultato che viene poi scolpito da Bomba, 4 punti in un amen con 22 ai liberi per un fallo antisportivo più un comodo appoggio da sotto. Contestazione dei verucchiesi nel finale per un punto in più erroneamente attribuito agli avversari, errore che non ha inciso sull’esito della gara terminata per 69-75 in favore dei Tigers.

Il tabellino: Scuola Pallacanestro Vignola: Torricelli 21, Fiorini 5, Penna 2, Dawson 9, Miani 9, Espa, Cappelli 10, Fossali, Cavazzoli 7, Betti 6. All.: Landini. Fast Coffee Tigers: Mazzotti 6, Zannoni 23, Fe. Guiducci 2, Polverelli 20, S. Buo, Bomba 13, T. Guiducci, A. Buo 11, Bollini. All.: Amadori.