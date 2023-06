Under 15, c’è il derby

In casa biancorossa oggi è il giorno dell’Under 15 di serie C. I biancorossi questa mattina sul campo Romagna Centro 2 (calcio d’inizio alle 11) giocheranno contro il Cesena il secondo round, quello decisivo, della semifinale playoff. I giovani del Rimini per raggiungere la finale dovranno invertire la rotta considerando che all’andata sono stati sconfitti per 2-0 dai vicini di casa bianconeri. Ma la squadra di mister Berretta, in questo lungo percorso ai playoff nazionali, è stata capace anche di grandi imprese (per arrivare sin qui la truppa riminese ha messo alle corde prima il Monopoli e poi anche il quotato Avellino rifilando nel match di ritorno ai campani un poker, dopo la sconfitta dell’andata). E quella che attende oggi l’Under 15 biancorossa è una di quelle. Saranno in tanti a tifare per loro dalla riviera, ma anche direttamente dagli spalti.