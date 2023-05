Under 15 del Titano in scena a Pescara

Solo l’Under 15 in campo nel fine settimana della San Marino Academy, che per la squadra di Giacomo Piva rappresenta a tutti gli effetti un bivio. Le Giovanissime sono infatti attese dall’ultimo impegno della fase interregionale a gironi, conquistata – al pari del Cesena – grazie ad un brillante percorso in campionato. L’appendice che le ha portate ad affrontare avversarie emiliane, ma anche umbre e toscane, si concluderà nella trasferta abruzzese di Pescara. Oggi, con calcio d’inizio fissato alle 16.30, la San Marino Academy punterà a difendere il secondo posto nel girone 3, condizione che permetterebbe alle titane di approdare ai quarti di finale scudetto. Avversario di turno il Delfino Biancazzurro, settore giovanile del Pescara Calcio, superato di misura a Faetano nell’unico precedente stagionale tra le due formazioni.