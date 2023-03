Under 17 RbrAngels, blitz alla Furla

Alla ‘Furla’, palestra che ha fatto la storia della pallacanestro bolognese, la formazione under 17 d’eccellenza degli AngelsRbr si prende la posta contro la Sg Fortitudo nella terza giornata di questa seconda fase (68-70 lo score). Davvero una bella vittoria per il gruppo di Simone Brugè, squadra che in avvio di stagione aveva faticato per trovare il passo giusto. A Bologna gli AngelsRbr partono subito forte e al 10’ possono specchiarsi in due possessi pieni di vantaggio. L’Sg Fortitudo recupera qualcosa e in dirittura d’arrivo la parità sembra cosa fatta, ma Pivetti, con una preziosa stoppata, mantiene il +2. Poi Bologna ci riprova da tre, ma non va. Il tabellino: Amaroli 7, Di Giacomo 6, Godenzini 2, Baschetti 20, Marsili, Amati 2, Lisi 2, Curci, Innocenti 16, De Gregori 9, Pivetti 6, Frisoni. All.: Brugè. Parziali: 18-24, 37-41, 53-58.