Under 21 al tappeto

Inaspettata sconfitta della selezione Under21 del Calcio a cinque Rimini che esce sconfitto dal parquet amico (2-1) contro il Ceisa Gatteo. Una sconfitta inattesa anche per via degli ultimi due scontri tra le due squadre che hanno visto i biancorossi allenati da Fallini uscirne sempre vittoriosi. Questa volta i ragazzi di mister Fallini non scendono in campo con la giusta determinazione ma, ciò nonostante, riescono ad andare al riposo in vantaggio sull’1-0 grazie alla rete di Para. Per il giovane talento biancorosso è un bel periodo, essendo andato in gol anche pochi giorni con la prima squadra nel 2-2 del derby romagnolo tra Rimini e Forlì. Nella ripresa i biancorossi, forse troppo sicuri di sé visto il gol di vantaggio, entrano in campo poco determinati e finiscono per subire la rimonta ospite firmata Bellanova e Falzaresi.