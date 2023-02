United a caccia della cinquina per puntare alla zona playoff

Punta al quinto successo consecutivo lo United Riccione che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) al ‘Nicoletti’ riceverà la visita del Corticella. Match sulla carta non impossibile per i biancazzurri che stanno attraversando il loro miglior momento della stagione. Tanto da aver iniziato a sentire il profumo dei playoff. A due punti da quell’ultimo posto occupato dal Carpi, la squadra di mister Gori ora inizia davvero a sognare in grande. Merito delle quattro vittorie messe infila dai biancazzurri nelle ultime uscite. A inchinarsi ai romagnoli, nell’ordine, sono state Fanfulla, Real Forte Querceta, Lentigione e domenica scorsa l’Aglianese in Toscana. Un cammino perfetto che ha rilanciato le quotazioni di Vassallo e compagni. Ma ora lo United, per sognare davvero in grande, non può permettersi nessuno stop. Tanto meno oggi in casa contro il Corticella. Anche se i bolognesi sin qui hanno saputo fare la voce grossa spesso e volentieri. Trentatrè i punti messi insieme, solo quattro in meno rispetto alla squadra di Gori. Otto i punti messi insieme dagli emiliani in questo girone di ritorno. Una squadra senza mezze misure il Corticella, capace di mettersi in tasca soltanto un punticino in appena tre occasioni sin qui. Per il resto o vittorie o sconfitte. Di prestigio quelle Forlì e Ravenna nel girone d’andata. Ma il Corticella è riuscito a imporre l’alt ai ‘galletti’ anche al ritorno, proprio lo scorso turno. Con la salvezza ormai a portata di mano gli emiliani ora possono giocare con la mente più libera e questo deve far alzare le antenne allo United.

United che vuole pensare che gli alti e i bassi del girone d’andata, ora dopo il mercato di riparazione, siano solo un ricordo lontano. Dopo Corticella, Sant’Angelo e Salsomaggiore per i biancazzurri. Quindi, un calendario che permette davvero di puntare dritto verso la zona playoff, ma senza farsi prendere dai facili entusiasmo. Questo lo sa bene il ravennate Gori, ma lo sanno anche Benedetti e compagni che oggi non vogliono fallire. I novanta minuti tra United Riccione e Corticella saranno diretti dal fischietto della sezione di Bolzabi,Simone Di Renzo che sarà assistito da Gianpaolo Giannone di Arco Riva e Ion Rusu della sezione di Trento.