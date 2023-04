United ai titoli di coda

Il pareggio con il Forlì non ha guarito lo United Riccione che nelle ultime settimane ha iniziato a zoppicare e ancora è convalescente. Un’altra prova di maturità spetterà domenica alla squadra di mister Gori che ha iniziato a preparare la difficile trasferta in casa del Carpi. Senza più troppe ambizioni di classifica, i biancazzurri hanno tutta l’intenzione di chiudere la stagione al meglio. Ma certamente le ambizioni degli emiliani, che vogliono tenersi stretti il terzo posto, sono più forti. Gara, quindi, decisamente complicata per i romagnoli, penultimo appuntamento di una stagione della quale, da neopromossi, i biancazzurri possono ritenersi soddisfatti. Anche se è mancata la ciliegina sulla torta.

Giudice sportivo. Tre giornate di squalifica per Macrì della Pistoiese, una giornata per Cerri del Crema, Capece del Ravenna, Merlonghi della Sammaurese,