United al capolinea Oggi l’ultima uscita in casa

Chiudere il campionato toccando almeno quota 50. Ci prova lo United Riccione che oggi chiuderà la stagione al ‘Nicoletti’ nei novanta minuti contro il Mezzolara. Match per il quale non occorrerà pagare il biglietto. Infatti, il club biancazzurro ha annunciato che l’ingresso sarà gratuito in modo da trasformare l’ultima uscita della stagione in una festa. Magari aggiungendoci anche quella vittoria che in casa Riccione manca ormai da troppe settimane. E che, latitando, non ha permesso a Benedetti e compagni di restare agganciati al treno dei playoff. Treno perso ufficialmente lo scorso turno.

Serie D. Girone D (38ª giornata, ore 15): Aglianese-Giana Erminio, Correggese-Pistoiese, Corticella-Carpi, Crema-Forlì, Fanfulla-Bagnolese, Ravenna-Lentigione, Real Forte Querceta-Sant’Angelo, Sammaurese-Salsomaggiore, Scandicci-Prato, United Riccione-Mezzolara. Classifica: Giana Erminio 77; Pistoiese 73; Carpi 59; Forlì 57; Ravenna 56; Real Forte Querceta, Corticella 54; Aglianese 50; Prato*, United Riccione 49; Sammaurese, Mezzolara 48; Fanfulla*, Lentigione, Sant’Angelo, Correggese, Crema 45; Scandicci 39; Bagnolese 38; Salsomaggiore 13.