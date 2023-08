United, al lavoro anche i giovani

In casa United Riccione è scattata anche l’ora del settore giovanile. Primi allenamenti per Juniores nazionale, Under 17 regionale, Under 16 regionale, Under 15 regionale, Under 14 e Under 13. Ma l’attività del vivaio è pronta ad allargare la famiglia. Il club biancazzurro che vanta il riconoscimento dato dalla Figc di scuola calcio elite di terzo livello apre le iscrizioni per la prossima stagione sportiva. L’attività avrà inizio il primo giorno di settembre e si concluderà nel mese di maggio del prossimo anno. " Tutte le squadre – spiegano dalla società del presidente Pasquale Cassese – sono seguite da istruttori, educatori sportivi, tecnici e preparatori atletici in grado di guidare i ragazzi verso il miglioramento delle loro doti tecniche, attitudinali e psico-fisiche. Tutti i tecnici sono patentati e riconosciuti Figc". Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 0541-604012.