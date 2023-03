United ancora al Nicoletti per restare in zona playoff

Un unico obiettivo, quello di tenersi stretto un posto in zona playoff, tra le prime cinque. Con questo spirito lo United Riccione oggi (calcio d’inizio alle 14.30) torna al ‘Nicoletti’ per la seconda partita casalinga consecutiva. Avversario di turno quello Scandicci penultimo della classe che ha bisogno assoluto di punti per tentare di uscire dalla zona calda della classifica. Ma la squadra di Mattia Gori non ha nessuna intenzione di fare sconti e, dopo aver messo al tappeto la Bagnolese, proverà a riservare lo stesso trattamento a un’altra squadra invischiata nella zona salvezza. I novanta minuti tra United Riccione e Scandicci saranno diretti dal fischietto della sezione di Udine, Piero Marangone che sarà assistito da Mattia Bettani di Treviglio e Paolo Roselli di Avellino.

Serie D. Girone D (31ª giornata, ore 14,30): Aglianese-Pistoiese, Bagnolese-Real Forte Querceta, Carpi-Correggese, Corticella-Ravenna, Forlì-Mezzolara, Giana Erminio-Lentigione, Prato-Sammaurese, Sant’Angelo-Crema, Salsomaggiore-Fanfulla, United Riccione-Scandicci.

Classifica: Giana Erminio 61; Pistoiese 59; Forlì 52; Ravenna 48; United Riccione 46; Carpi 44; Fanfulla, Sammaurese, Aglianese 42; Lentigione, Real Forte Querceta, Corticella 40; Prato*, Crema 39; Mezzolara 38; Sant’Angelo 36; Correggese 33; Scandicci 28; Bagnolese 27; Salsomaggiore 11. *Penalizzato di 3 punti.