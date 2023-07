United, Belluzzi nuovo mister della Juniores

Un pezzo dopo l’altro sta nascendo il nuovo United Riccione. Dal settore giovanile alla prima squadra. Sarà il 42enne tecnico professionista (Uefa B) laureato in scienze motorie, Enrico Belluzzi, a guidare la Juniores nazionale della società della Perla Verde la prossima stagione. Per Belluzzi, che arriva da una lunga esperienza al Chievo Verona ai tempi della serie A e successivamente alla San Marino Academy (ha diretto anche la Nazionale Under 15 di San Marino), anche l’incarico di coordinare i tecnici dell’intera scuola calcio biancazzurra con l’obiettivo di ‘far muovere’ l’intero sistema secondo metodologie uguali per tutte le categorie in collaborazione con il responsabile Mirko Palazzi che i biancazzurri hanno appena ingaggiato a capo del proprio vivaio.

"Con l’arrivo nel nostro settore giovanile di Enrico Belluzzi – ha commentato il direttore generale dello United Riccione, Emilio Capaldi – compiamo un importante passo in avanti. Affidiamo i nostri calciatori ad un tecnico che ha un’esperienza di altissimo livello e che allena secondo metodologie che riteniamo particolarmente adatte al nostro progetto". E adesso i biancazzurri tornano, così, a pensare alla prima squadra che sta muovendo i primi passi verso il prossimo campionato di serie D. Per una stagione da vivere da protagonisti.