United, c’è la Coppa

Una brutta sconfitta per aprire il 2023 e la voglia di rimettersi subito in piedi. Lo United Riccione proverà a farlo già in Coppa Italia. Tanto per cercare di mettere subito nel cassetto il ko casalingo contro la Pistoiese domenica scorsa, alla prima del girone di ritorno. Domani Vassallo e compagni saranno nuovamente in campo per gli ottavi di coppa. In casa del Prato (calcio d’inizio alle 14.30) ci si giocherà il passaggio ai quarti di finale. Una tappa importante nel cammino dei biancazzurri che in campionato non riescono mai, nonostante gli aggiustamenti del mercato di riparazione, a trovare quella continuità che ti permette di diventare grande. Lo United, quindi, dopo il ko contro i toscani di mister Consonni, sono tornati immediatamente al lavoro concentrandosi su un’altra formazione toscana. Poi domenica prossima trasferta durissima sul campo della capolista Giana Erminio.