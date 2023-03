United colpito e affondato dal Crema nel posticipo

Crema

3

United Riccione

1

Crema: Aiolfi, Cerri, Groppelli (13’st Nesci), Ricozzi (25’st De Milato), Bajic, Brero, Melchiori, Colonna (16’st Lovaglio), Recino, Bignami (32’st Tosi), Silvestro 1’st Meleqi). A disp.: Ghidini, Spaneshi, Grassi, Madiotto, Lovaglio. All.: Aragolaza.

United Riccione: Pezzolato, Benedetti (9’st Vassallo), Mokulu (21’st Contessa), Biellini, De Silvestro, Lordkipanidze, Ferrara (36’st Grancara), Abonckelet (21’st D’Antoni), Lo Duca (36’st Pinto Rodrigues), Scrostra, Biguzzi. A disp.: De Fazio, Colacicchi, Gambino, Grancara, Colombo. All. Gori.

Arbitro: Toro di Catania.

Reti: 34’ pt Colonna, 18’ st Meleqi, 33’ st Bajic, 45’ st D’Antoni.

Note – Ammoniti: Ricozzi e Scrosta. Angoli 7-4. Recupero 1’ e 4’. Campo in buone condizioni. Spettatori 180 circa.

CREMA (Cremona)

Lo United Riccione non riesce a rialzare la testa sul campo del Crema nel posticipo della 32esima giornata. Tre gol subiti dalla squadra di mister Gori che resta, così, fuori dalla zona playoff, senza sfruttare il mezzo passo falso del Carpi. Tre passi avanti importanti in classifica, invece, li fa il Crema che si porta a sole tre lunghezze dai romagnoli, dimezzando in pratica lo svantaggio. E pensare che la partenza dei biancazzurri non era stata affatto male allo stadio ‘Voltini’. La prima occasione spetta proprio a De Silvestro che, però, da buona posizione spedisce alto. Il Crema non sta a guardare e inizia a farsi avanti, fino a quando la squadra di casa, da poco passata la mezz’ora, mette la freccia. Recino dà il la all’azione chiamando in causa Colonna che fa partire un mancino che non dà scampo a Pezzolato. Prima dell’intervallo lo United prova a rialzare la testa, ma il tiro di Ferrara è troppo debole e centrale per creare grattacapi ad Aiolfi.

Nella ripresa il gol del raddoppio i lombardi lo trovano dopo 18 minuti, ma anche dopo aver spinto tanto al ritorno in campo dagli spogliatoi. Lovaglio serve Meleqi in area e il suo diagonale rasoterra sul secondo palo è vincente. Non paga la squadra di mister Aragolaza cala anche il tris quando scocca il minuto 35. Angolo dalla sinistra di Melchiori e bel colpo di testa in Bajic. Nel primo minuto di recupero lo United segna il gol della bandiera con D’Antoni che risolve una mischia in area. Un gol che, però, non porta punti.