United, con la Bagnolese missione non impossibile

Vuole subito rimettersi in piedi lo United Riccione che questo pomeriggio al ‘Nicoletti’ cercherà di smaltire le scorie lasciate dalla sconfitta nel derby con il Ravenna. Avversario di turno la Bagnolese terz’ultima della classe. Impresa, quindi, non impossibile per i biancazzurri di mister Gori che hanno tutta l’intenzione di rimettere piede in zona playoff. Gli emiliani si presentano in Romagna con una certa fame di punti considerando che nelle ultime cinque gare ne hanno messi insieme soltanto due. I novanta minuti tra United Riccione e Bagnolese saranno diretti dal fischietto della sezione di Schio, Maicol Guiotto che sarà assistito da Alex Arizzi di Bergamo e Pietro Tinelli della sezione di Treviglio.

Serie D. Girone D (30ª giornata, ore 14,30): Correggese-Prato, Fanfulla-Forlì, Giana Erminio-Carpi, Lentigione-Sant’Angelo, Mezzolara-Crema, Pistoiese-Salsomaggiore, Real Forte Querceta-Corticella, Sammaurese-Ravenna, Scandicci-Aglianese, United Riccione-Bagnolese. Classifica: Giana Erminio 58; Pistoiese 56; Forlì 49; Ravenna 45; Carpi 44; United Riccione 43; Fanfulla, Sammaurese, Aglianese 42; Lentigione, Real Forte Querceta, Corticella 39; Prato*, Mezzolara 38; Crema 36; Sant’Angelo 35; Correggese 32; Bagnolese 27; Scandicci 25; Salsomaggiore 11. *Penalizzato di 3 punti.