United Cup, Lucia Bronzetti annichilisce la Pigossi E l’Italia s’impone sul Brasile

È davvero azzurro, per Lucia Bronzetti (in foto), il cielo sopra Brisbane. Con una prestazione superba, la 24enne tennista di Villa Verucchio fa il suo ingresso nel migliore dei modi in questa United Cup che coinvolge 18 team nazionali e, per adesso, tre città australiane. Lucia è appunto a Brisbane, in un concentramento che mette assieme Italia, Brasile e Norvegia. E la nostra selezione, nel turno inaugurale, deve vedersela con i brasilianie. Il programma prevede quattro singolari, due maschili e altrettanti femminili, più un doppio misto a chiudere. Dopo la prima giornata la situazione è sull’1-1: Lorenzo Musetti ha piegato Felipe Meligeni Alves, mentre Martina Trevisan nulla ha potuto contro Beatriz Haddad Maia, numero 15 al mondo. Matteo Berrettini s’impone poi in due set su Thiago Monteiro, dopo di che tocca alla Bronzetti sfidare Laura Pigossi, n. 118 del ranking Wta. Una vittoria della verucchiese e il confronto con il Brasile può essere archiviato con il sorriso: in caso contrario ogni decisione sarebbe demandata a un doppio misto che nasconde più di un’incognita. E l’allieva dei fratelli Piccari sfrutta subito il suo ‘match-point’, lasciando all’avversaria davvero le briciole (6-0, 6-2 lo score in appena un’ora e 7’).

Un monologo, una partita dominata quasi sempre, con la bellezza di 10 games vinti consecutivamente, prima di incontrare qualche (comprensibile) difficoltà nelle battute conclusive. Lucia si è mostrata particolarmente solida e ha difeso alla grande, rendendosi protagonista di alcuni recuperi che hanno destabilizzato la Pigossi. E’ andata sempre in pressione, la Bronzetti, ha trovato le sue traiettorie, i suoi angoli, senza dare respiro alla brasiliana. Il primo set è stato consegnato agli archivi in un battito di ciglia, soli 25’, con Vincenzo Santopadre, in questa spedizione nei panni del Ct azzurro oltre che coach di Berrettini, che aveva ben poco da dirle o suggerirle, visto che il piano-partita veniva rispettato alla lettera da Lucia, che faceva vedere pure un’invidiabile condizione atletica. Insomma, un esordio decisamente felice in una competizione che è una tappa di avvicinamento all’Australian Open, primo Slam del 2023. Ora la United Cup propone all’Italia l’incrocio con la Norvegia: la Bronzetti giocherà il secondo giorno, martedì 3 gennaio, contro Malene Helgo, 23 anni, n. 319 al mondo.

a.c.