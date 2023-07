United, ecco gli ultimi due colpi

Giovedì il raduno, venerdì la presentazione e ieri gli ultimi due colpi di mercato. Lo United Riccione non perde tempo, aspettando, domani, di partire per il ritiro di Sant’Agata Feltria dove i biancazzurri di mister Pulzetti resteranno fino al 14 agosto. Per il ritiro in Valmarecchia partiranno anche Richard Koepke e Giuseppe Cottone, ultimi due under della truppa riccionese. "Due giovani promesse", sottolineano dal club del presidente Pasquale Cassese. Koepke, attaccante classe 2005, arriva dalle giovanili del Taranto mentre Cottone, centrocampista classe 2004, da quelle del Bologna. La rosa biancazzurra ora è al completo. Non resta che iniziare ad allenare i muscoli. Il resto del lavoro spetterà a Nico Pulzetti. Un mese, o poco più, per costruire le fondamenta del suo United Riccione, squadra praticamente tutta nuova, ma costruita a sua immagine e somiglianza.