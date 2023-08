United, giovedì la prima uscita

Anche lo United Riccione è pronto sta per ‘presentarsi’ ai propri tifosi. La prima amichevole dei biancazzurri è, infatti, alle porte. La squadra di Nico Pulzetti, che da una settimana si allena nel ritiro di Sant’Agata Feltria, giovedì pomeriggio parteciperà al Memorial Enghel Bambi organizzato a Medicina dal Medicina Fossatone. Un triangolare al quale prenderanno parte insieme ai biancazzurri anche i padroni di casa del Medicina Fossatone e il Ravenna. Si partirà alle 18 con il primo match tra Medicina e Ravenna. Poi, alle 19, entrerà in gioco lo United che affronterà la squadra perdente di quella prima sfida. Per poi, alle 20, incontrare la vincente. Un triangolare nel quale il nuovo allenatore dei biancazzurri avrà l’occasione di vedere all’opera la sua squadra contro una di Eccellenza (il Medicina), ma soprattutto contro quel Ravenna che poi i biancazzurri ritroveranno in campionato.