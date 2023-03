United, Guiotto domani fischia al ‘Nicoletti’

Un fischietto della sezione di Schio per lo United Riccione che domani tornerà al ‘Nicoletti’ per affrontare la Bagnolese. A dirigere il match è stato designato Maicol Guiotto. L’arbitro veneto sarà assistito da Alex Arizzi di Bergamo e Pietro Tinelli della sezione di Treviglio. Le altre designazioni del girone D che si giocherà in blocco nella giornata di domani: Correggese-Prato (Criscuolo di Torre Annunziata), Fanfulla-Forlì (Giudice di Frosinone), Giana Erminio-Carpi (Zago di Conegliano), Lentigione-Sant’Angelo (Sassano di Padova), Mezzolara-Crema (Scicolone di San Donà di Piave), Pistoiese-Salsomaggiore (Leotta di Acireale), Real Forte Querceta-Corticella (Brentegani di Verona), Sammaurese-Ravenna (Batini di Foligno), Scandicci-Aglianese (Mirabella di Acireale), United Riccione-Bagnolese (Guiotto di Schio).