United in marcia: ecco il terzino Ndoj

Procede con un acquisto al giorno lo United Riccione del presidente Pasquale Cassese quando si avvicina, anche per i biancazzurri della Perla Verde il giorno in cui ci si rimetterà a correre pensando alla prossima stagione. Ieri la società riccionese ha annunciato l’ingaggio del difensore albanese Orlando Ndoj.

Difensore classe 1998, il giocatore ha raggiunto un accordo con lo United Riccione per la prossima stagione e dopo le esperienze con le maglie di Cjarlins, Mestre, Modena, Campodarsego, Montebelluna e Calvi Noale difenderà i colori biancazzurri della squadra guidata da Nico Pulzetti.

Per Ndoj, da 8 stagioni in serie D, un totale di 234 presenze e 7 reti. Un veterano della categoria, un giocatore che l’allenatore riminese conosce decisamente bene. Dopo aver già in parte ridisegnato il reparto d’attacco e aggiunto qualche pedina al centrocampo, quindi, il presidente Cassese e i suoi mettono mano anche alla difesa.