United in trasferta fa tappa a Correggio

Il viaggio pre-pasquale dello United Riccione fa tappa questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) sul campo della Correggese. Un viaggio dal quale i biancazzurri della riviera sperano di tornare con i tasca punti pesanti in chiave playoff. Le ultime gare incerte della squadra di mister Gori hanno stoppato la corsa verso gli spareggi, ma il bello deve ancora venire. Quello contro la Correggese, per di più, è un match non impossibile. Gli emiliani occupano il quart’ultimo posto in classifica e sin qui hanno messo insieme dieci punti in meno rispetto ai romagnoli. Tanto da dover ancora correre per la salvezza. Il Riccione arriva all’appuntamento prima di Pasqua, quint’ultimo impegno della regular season, con un solo punto messo in tasca nelle ultime tre gare. Esattamente quello conquistato non più di qualche giorno fa davanti al pubblico amico del ‘‘Nicoletti’’ nel derby contro la Sammaurese. Un punto, che ha permesso di tenere a distanza una diretta concorrente, ma che ha anche prestato il fianco al Real Forte Querceta che ha, così, raggiunto in classifica i romagnoli e il Corticella. Alle spalle di quel Carpi che non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire il quinto posto in classifica, l’ultimo utile per allungare la stagione. A differenza della squadr della Perla Verde, la Correggese, si presenta all’appuntamento casalingo forte della prestigiosa vittoria ottenuta lo scorso turno contro il Forlì terzo della classe. Un successo che ha rotto quel digiuno di vittorie che durava esattamente da sette turni e che aveva fatto ripiombare gli emiliani dell’ex Rimini, Simoncelli, nello sconforto.

Serie D. Girone D (34ª giornata, ore 15): Aglianese-Forlì, Correggese-United Riccione, Corticella-Pistoiese, Fanfulla-Mezzolara, Lentigione-Prato, Ravenna-Bagnolese, Real Forte Querceta-Salsomaggiore, Sammaurese-Sant’Angelo, Scandicci-Carpi. Domani (ore 15): Crema-Giana Erminio. Classifica: Pistoiese 68; Giana Erminio 67; Forlì 53; Ravenna 52; Carpi 51; Real Forte Querceta, Corticella, United Riccione 47; Sammaurese, Aglianese 46; Fanfulla 45; Crema 44; Prato* 42; Lentigione, Mezzolara 41; Sant’Angelo 38; Correggese 37; Scandicci 32; Bagnolese 30; Salsomaggiore 12.