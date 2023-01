United, magro 2023

Sapeva che la missione sarebbe stata impossibile, o quanto meno difficilissima, lo United Riccione in casa della capolista Giana Erminio. E così è stato. Tre gol subiti e ancora zero punti in tasca nel girone di ritorno per i romagnoli. Ripresa dopo la sosta nella quale la squadra di mister Gori sicuramente non è stata agevolata nemmeno da un calendario complicatissimo. Tante big sulla strada di Vassallo e compagni e un’altra ne arriverà domenica al ‘Nicoletti’. Perché il Fanfulla, dall’alto dei suoi 34 punti raccolti sin qui, ambisce a scalare qualche altra posizione in classifica. Ma lo United non può più permettersi passi falsi, anche per non rischiare di scivolare nella zona pericolosissima della classifica. Oggi alla ripresa degli allenamenti starà a mister Gori guardare i suoi negli occhi cercando di buttarsi alle spalle questo momento complicato.