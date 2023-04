United, oltre 100 giovani in campo per il ‘ponte’

Giovani in campo anche in casa United Riccione. Come da tradizione il ‘ponte’ del 25 aprile è stato anche quest’anno dedicato al calcio giovanile con tanti tornei che si sono disputati in Provincia, ma non solo. Oltre 100 i giovani, calciatori dello United Riccione dalla categoria Under 7 alla categoria Under 17, che sono stati impegnati su vari campi. La formazione Under 17 biancazzurra ha vinto il suo torneo battendo in finale la Lodigiani, mentre i ragazzi classe 2010 sono arrivati secondi al Trofeo Grandi a Coriano. E, intanto, per il Torneo delle Province sono stati chiamati a vestire le maglie della rappresentativa i giovani della Perla Verde, Riccardo Mantovan e Alessandro Flore che faranno parte dell’Under 16 e Alessandro Paci, Klajdi Kacmoli e Alessandro Pironi che si batteranno nella rappresentativa Under 14.