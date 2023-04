United Riccione a Carpi per rialzare la testa

Penultimo appuntamento in campo questo pomeriggio a Carpi per lo United Riccione. Novanta minuti nei quali i biancazzurri di mister Gori, senza più grandi ambizioni di classifica, cercheranno di rendere un po’ più dolce un finale di stagione non troppo esaltante dal punto di vista dei risultati. Due punti messi insieme nelle ultime sei gare non possono far sorridere il tecnico ravennate. Ben altre motivazioni ha la formazione emiliana che ha tutta l’intenzione, con le prime due della classe lontane anni luce, di chiudere la stagione regolamentare almeno mantenendo il terzo posto in classifica.

Serie D. Girone D (37ª giornata, ore 15): Bagnolese-Crema, Carpi-United Riccione, Forlì-Sammaurese, Giana Erminio-Corticella, Lentigione-Fanfulla, Mezzolara-Real Forte Querceta, Pistoiese-Ravenna, Prato-Aglianese, Sant’Angelo-Correggese, Salsomaggiore-Scandicci.

Classifica: Giana Erminio 74; Pistoiese 72; Carpi 58; Ravenna 55; Real Forte Querceta, Forlì, Corticella 54; Aglianese 49; Prato*, Sammaurese, United Riccione 48; Lentigione, Mezzolara, Sant’Angelo 45; Crema 44; Fanfulla*, Correggese 42; Bagnolese 37; Scandicci 36; Salsomaggiore 13.