United Riccione, altra vittoria Mokulu stende il Querceta

REAL FORTE QUERCETA (4-3-1-2): Raspa, Meucci, Masi, Bernardini, Giubbolini; Bortoletti, Fazzi, Bertipagani; Bertozzi; Pegollo, Rodriguez. A disp.: Pastine, Bianchi, Dal Pino, Cosentino, Verona, Pezzini, Bucchioni, Lazzoni, Verde. All.: Marsili.

UNITED RICCIONE (4-3-1-2): Pezzolato, Contessa, Biguzzi Scrosta, Lo Duca; Abonckelet, Benedetti, Bellini; Ferrara A.; Vassallo, Mokulu. A disp.: De Fazio, Capicchioni, Colacicchi, D Antoni, Lordkipanidze, Grancara, Ferrara, Colombo, Syku. All.: Gori.

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore.

Rete: 18’ pt Mokulu.

Una rete in apertura di Benjamin Mokulu regala allo United Riccione un importante successo in casa del Real Forte Querceta. Nel turno infrasettimanale, valevole per la 23° giornata, i ragazzi di Mattia Gori danno continuità ai tre punti ottenuti pochi giorni fa con il Fanfulla. Vittoria caparbia, in cui lo United Riccione è stato cinico a concretizzare la prima occasione costruita. Poi tanta abnegazione al cospetto di un avversario in crisi di risultati (solo due punti conquistati nel 2023). Moduli speculari per le due squadre: il Real Forte Querceta, in emergenza in tutti i reparti e privo del suo allenatore Simone Venturi, a riposo precauzionale dopo l’aggressione subita nel dopo gara di Scandicci, ritrova Masi dal primo minuto. A centrocampo Fazzi fa le veci dello squalificato Bartolini, a Bertozzi il compito di innescare i due attaccanti Pegollo e Rodriguez. Solo panchina per Verde, grande protagonista di questo inizio 2023. Nello United Riccione, mister Gori cambia solo due pedine rispetto alla vittoria con il Fanfulla: dietro Biguzzi viene preferito all’ex Seravezza Syku mentre a centrocampo trova una maglia da titolare Bellini (scala in panchina Lordkipanidze). Il Real Forte Querceta parte con il piglio giusto, crea subito una buona occasione ma, alla prima disattenzione, si trova in svantaggio: è il 18’ e Mokulu, approfitta dello spazio concessogli dalla difesa versiliese e sigla il vantaggio ospite. Il Real Forte Querceta reagisce e in tutto il primo tempo costruisce almeno tre occasioni nitide per pareggiare. Fazzi non fa rimpiangere Bartolini in fase di regia e Rodriguez sta ritrovando una buona condizione fisica. Peccato che la mira dalle parti di Pezzolato non sia delle migliori. La ripresa continua sulla falsariga del primo tempo: Real Forte Querceta proteso in avanti e United Riccione raccolto a difendere il gol di vantaggio. Marsili si gioca le carte Verde e Lazzoni ma, con il passare dei minuti, la manovra dei locali smarrisce lucidità. Lo United Riccione si difende con ordine, conquista tre punti fondamentali e risale a metà classifica, a meno uno proprio dal Real Forte Querceta.

Michele Nardini