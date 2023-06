United Riccione, cambia l'attacco, conferma per Ferrara Lo United Riccione si prepara alla prossima stagione di serie D con Nico Pulzetti in panchina e qualche conferma, come Ferrara. D'Antoni, invece, è pronto per il salto di categoria al Sestri Levante. Il club biancazzurro dovrà praticamente rifondare l'attacco.