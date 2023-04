United Riccione, il derby con Forlì per rialzare la testa

Un derby per rialzare la testa. E’ quello che spera ilo United Riccione che domenica tornerà al ‘Nicoletti’ per affrontare il Forlì. Ma soprattutto per uscire dal tunnel nel quale la squadra di mister Gori è entrata da qualche settimana a questa parte. Tanto da allontanarsi, e non poco, in batter di ciglia dalla zona playoff. Un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare. Troppo poco per cullare il sogno di un finale di stagione nella zona che conta della classifica. Allora, non resta che cambiare marcia e provare a chiudere questa stagione nel miglior modo possibile. Tre gare al termine della regular season, 9 punti a disposizione. Ma anche avversarie che venderanno cara la pelle. Perché dopo il Forlì, i biancazzurri di mister Gori se la vedranno con Carpi e Mezzolara. Un buon modo per tornare a essere quel Riccione che nel girone di ritorno aveva sorpreso tutti.