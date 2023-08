United Riccione in rosa: Cassese acquista la Femminile

Da ieri un’unica famiglia biancazzurra. Dopo aver acquistato lo United Riccione, ormai un anno fa, Pasquale Cassese ora aggiunge al ’pacchetto’ anche la Femminile Riccione. Nei giorni scorsi, il numero uno del club della Perla Verde, infatti, ha raggiunto l’accordo con la società ’in rosa’ per l’acquisizione del club che ha una prima squadra pronta a partecipare al prossimo campionato di serie C. Quindi, dopo la fusione avvenuta nel mese di maggio scorso, si passa a una vera e propria acquisizione. "Generalmente le fusioni – disse allora il presidente della Femminile, Arianna Fabbri – hanno un percorso un po’ più lungo e tortuoso ma tra me e Pasquale Cassese, presidente dello United Riccione maschile, è stato molto semplice in realtà. Abbiamo in comune lo stesso entusiasmo e passione per lo sport e per la città di Riccione. Cassese è un imprenditore che ha già dimostrato con i fatti di voler investire sul territorio e al tempo stesso è un uomo di una semplicità e umiltà che fa tutta la differenza del mondo". Così, in breve tempo si è arrivati all’accordo. Ma gli orizzonti del presidente campano non hanno confini. Infatti, per sviluppare ulteriormente il settore giovanile, lo United Riccione ha istituito l’Academy Riccione, realtà che sarà impegnata nei campionati provinciali giovanili e di Terza categoria maschile. Tutti progetti di una famiglia che si allarga sempre più, che saranno svelati a breve.

L’attesa, infatti, è quasi finita. Venerdì mattina, alle 12, saranno presenti oltre trenta squadre alla presentazione organizzata dal club al Walky Cup di Aquafan.

Tutto questo a poche settimane dall’inizio del prossimo campionato di serie D (presto saranno svelati gironi e calendari), ma anche dal debutto in Coppa Italia che vedrà impegnato il Riccione domenica 3 settembre sul campo del Forlì nel primo turno. Ai biancazzurri sul campo non resta che continuare ad allenarsi. Il prossimo test previsto è di un certo spessore con la truppa di mister Nico Pulzetti che giovedì sarà impegnata al ’Romeo Neri’ contro il Rimini in amichevole (inizio alle 20.30). Gara da ex per Ferrara, Callegaro e Cuccato. Gara contro la squadra della sua città per il riminese Pulzetti.