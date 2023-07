United Riccione, Marco Djuric è il primo rinforzo a centrocampo

Rinforzo a centrocampo per lo United Riccione. Il club del presidente Cassese ha annunciato l’ingaggio di Marco Djuric. Doppio passaporto (Italia e Bosnia Herzegovina) e una carriera fatta di 236 presenze e 27 reti fra serie C e serie D. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Montecchio Maggiore, ma sono numerose le formazioni in cui ha militato. Partito dal settore giovanile del Cesena, ha fatto parte delle rose di Forlì, L’Aquila, Monopoli, Ancona, Francavilla, Clodiense, Seregno, Manzanese e Delta Porto Tolle. Un altro giocatore di una certa esperienza per il club biancazzurro che sta mettendo a disposizione di mister Nico Pulzetti una rosa di giocatori che possano far parlare di sé lo United Riccione. Ma il mercato dei biancazzurri sta battendo soltanto i primi colpi. La strada per completare l’organico biancazzurro è ancora lunga, ma il presidente Cassese ha iniziato a correre.