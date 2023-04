United Riccione, un derby per rimettersi in pista

Rimettersi in pista. Ci prova già da qualche settimana lo United Riccione senza troppa fortuna. Ci riprovano questo pomeriggio i biancazzurri che al ‘Nicoletti’ (calcio d’inizio alle 15) ricevono la visita del Forlì. Un derby per tentare di invertire la rotta in quest’ultima parte di campionato nella quale la squadra di mister Gori non ha di certo brillato dal punto di vista dei risultati. Tanto da scivolare sempre più lontano dalla zona playoff alla quale, fino a qualche settimana fa, la squadra del presidente Cassese ambiva. Quello con il Forlì sarà un vero e proprio scontro diretto considerando che pure i biancorossi hanno bisogno di ritrovare fiducia e risultati, dopo essere stati scavalcati in classifica da Carpi e Ravenna, ma anche agganciati dal Real forte Querceta.

Serie D. Girone D (36ª giornata, ore 15): Aglianese-Mezzolara, Correggese-Bagnolese, Corticella-Salsomaggiore, Crema-Prato, Fanfulla-Sant’Angelo, Ravenna-Carpi, Real Forte Querceta-Giana Erminio, Sammaurese-Lentigione, Scandicci-Pistoiese, United Riccione-Forlì.

Classifica: Giana Erminio 73; Pistoiese 69; Carpi, Ravenna 55; Real Forte Querceta, Forlì 53; Corticella 51; Aglianese 49; Sammaurese, United Riccione 47; Fanfulla 46; Prato* 45; Lentigione, Crema 44; Mezzolara, Sant’Angelo 42; Correggese 41; Scandicci, Bagnolese 36; Salsomaggiore 13.