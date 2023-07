United, Scalini si mette in cabina di regia

Prosegue la marcia dello United Riccione. Che torna a occuparsi, dopo aver riordinato il settore giovanile, della rosa da mettere a disposizione di mister Nico Pulzetti. E questa volta c’è una nuova pedina per il centrocampo. Si tratta di Nicolò Scalini, ex Forlì e Lentigione. Il centrocampista centrale emiliano-romagnolo ha raggiunto nella giornata di ieri con il presidente dei biancazzurri Pasquale Cassese l’accordo che lo legherà allo United Riccione per la prossima stagione. Scalini, classe ‘95, arriva da due ottime stagioni al Forlì (43 presenze, una rete e 10 assist). In passato ha vestito anche le maglie di Lentigione, Axys Zola, Massese, Imolese, Torres e Bologna. Proprio con il Bologna vanta anche una presenza in serie B, prima di tanta esperienza messa insieme soprattutto a un passo dal calcio professionistico. "Sono felice di aver scelto lo United Riccione – sono le prime parole in biancazzurro di Scalini – una società che lavora in maniera seria e che ha creato le basi per una grande stagione. Qui c’è una dirigenza che lavora sodo per raggiungere i più ambiziosi obiettivi e io sono felice di far parte del loro progetto". Primo giorno di scuola, quindi, per Scalini in biancazzurro e ora non resta che continuare a completare la rosa in attesa che si inizi davvero a correre sul campo.