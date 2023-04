Uova di Pasqua biancorosse all’ospedale

Uova di Pasqua biancorosse nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale di Rimini. Ma all’Infermi lunedì mattina sono arrivati anche i biancorossi in carne e ossa, capitanati da Marco Gaburro. Una visita per augurare ai ragazzi presenti, e a tutto lo staff rappresentato dalla dottoressa Cinzia Giulianelli, una buona Pasqua. "Un rapporto cominciato nella scorsa stagione e che vedrà il Rimini – spiegano da Piazzale del Popolo – coinvolto anche in futuro al fianco della Neuropsichiatria sui progetti di miglioramento dell’ambiente di cura e della qualità assistenziale". La delegazione biancorossa ha portato in dono le uova di cioccolata alcune t-shirt e altri gadget. "La vostra visita – ha detto ai biancorossi la dottoressa Giulianelli – è sempre molto gradita per i nostri piccoli pazienti, grazie come sempre per l’attenzione che ci dimostrate e per farci sentire parte della vostra squadra".