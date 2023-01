Urbania bestia nera dei Titani Dopo il -30 un’altra delusione

ap titano

68

urbania

73

EA AP TITANO: Palmieri 8, Macina 15, Fusco 7, Dini 13, Gamberini 17; Frattarelli, Raschi 8, Zanotti ne, Guida ne, Borello ne. All.: Rossini.

MEC SYSTEM URBANIA: Myers 2, Pentucci 3, Baldassarri 21, Di Coste 12, Matteucci 14, Spagna, Altieri 15, Marcantognini 4, Tancini 2, Fabbri ne. All.: D’Amato.

Arbitri: Caporalini e Uncini.

Parziali: 11-16, 36-32, 50-50.

L’Ap Titano aveva un’onta da lavare, quella relativa a una sconfitta pesante maturata nel confronto di andata lo scorso 1 ottobre. E quel siberiano -30 (75-45 sul tabellone) non è stato riscattato, poichè anche nel tardo pomeriggio di ieri, in un match comunque equilibrato, a spuntarla è stata nuovamente Urbania, che è passata allo Sport Domus nella prima di ritorno del campionato di basket di C Silver, girone gestito dal comitato Fip dell’Umbria. Un blitz che fa lievitare il record dei marchigiani a un convincente 13-2, con San Marino che si specchia invece in un bilancio di 10-5, mentre davanti a tutti continua a marciare con il vento in poppa il Loreto Pesaro. L’Ap Titano parte male, subito 0-8 con due triple di Baldassarri e -5 al 10’. Il secondo quarto è il migliore per i padroni di casa: Macina sale in cattedra, con Dini e Gamberini a dargli una mano. Nella ripresa Urbania riparte con un altro break di 8-0, per l’aggancio e il sorpasso. San Marino ricuce, però, Urbania riprende la testa nell’ultimo periodo. A 36’’ dal gong la bomba di Raschi vale il -1. Ma è solo un’ultima illusione.