Uscita di scena amara

Non bastano sei punti alla Nazionale Under 18 di San Marino per proseguire l’avventura al torneo

internazionale ‘Roma Caput Mundi’. Nell’ultima sfida in programma, ieri, i biancazzurri del ct Bonesso si sono imposti per 2-0 sulla selezione gallese. Un gol per tempo, ad opera di Renzi ed Ugolini, hanno tenuto col fiato sospeso i biancazzurrini fino alla fine visto che sull’altro campo, il Cr Lazio stava perdendo coi canadesi del Prostars per effetto della rete di Muffoilini. A togliere le castagne dal fuoco per i padroni di casa, che hanno giocato in superiorità numerica da metà del primo tempo, è stato Fiore. Utile solo alle statistiche la lotteria dei rigori, col Cr Lazio già certo della qualificazione per via dello scontro diretto a favore con i Titani – che sarebbero invece approdati in finale in caso di successo del Prostars –. Ma San Marino saluta il ‘Roma Caput Mundi’ a testa altissima.