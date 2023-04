Vacanze di Pasqua doppie per le squadre di casa nostra

Le vacanze di Pasqua sono iniziate in anticipo per le squadre Under 17 nazionali di casa nostra. Infatti, il campionato riservato ai club di serie C tornerà a far parlare di sè dopo le feste. Si ripartirà dalla 17esima giornata, domenica in cui i biancorossi del Rimini saranno impegnati davanti al pubblico amico contro la Fermana ultima della classe. Un match alla portata nel quale la squadra di Piazzale del Popolo tenterà di avvicinarsi alle primissime della classe. Match casalingo anche per i ragazzi della San Marino Academy alla ripresa. I biancazzurri proveranno a raccogliere punti nel match contro l’Imolese sesta della classe.

Under 17 serie C. Girone C (17ª giornata): Ancona-Recanatese, Reggiana-Piacenza, Rimini-Fermana, San Marino Academy-Imolese, Vis Pesaro-Cesena.

Classifica: Cesena 36; Ancona 32; Reggiana 31; Piacenza 29; Rimini 24; Imolese 21; Vis Pesaro 18; Recanatese 14; Fermana, San Marino Academy 9.