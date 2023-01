Vacanze interminabili per le squadre di casa nostra

Non è ancora iniziato il 2023 in campo per le formazioni Under 17 e Under 15 professioniste. Vacanze natalizie e di fine anno decisamente lunghe per Rimini e San Marino Academy che torneranno ad occuparsi del campionato solo nel prossimo fine settimana con il primo match del girone di ritorno.

Under 17 serie C Girone C (10ª giornata): Ancona-Cesena, Recanatese-Imolese, Reggiana-Rimini, San Marino Academy-Fermana, Vis Pesaro-Piacenza.

Classifica: Cesena 23; Ancona 22; Reggiana 18; Piacenza 14; Vis Pesaro, Imolese 11; Rimini 10; Fermana 9; Recanatese 7; San Marino Academy 4.

Under 15 serie C Girone C (10ª giornata): Ancona-Cesena, Recanatese-Imolese, Reggiana-Rimini, San Marino Academy-Fermana, Vis Pesaro-Piacenza.

Classifica: Cesena 27; Imolese 16; Reggiana, Rimini 15; Ancona 14; Fermana 13; Piacenza 12; Vis Pesaro 11; Recanatese 3; San Marino Academy 1.