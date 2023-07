Valentino Rossi: il ritorno Auto, Sprint Cup a Misano

Oltre 200 vetture, dieci gare e lo spettacolo della Sprint Cup con Valentino Rossi in pista: a Mwc arriva il grande weekend automobilistico con il Fanatec Gt World Challenge Europe. Da oggi a domenica, tre giornate di spettacolo in pista che si completeranno con due appuntamenti in programma sabato 15. In pista, sin da domani sarà protagonista il Fanatec Gt World Challenge powered by Aws Sprint Cup. È la nona volta che il prestigioso appuntamento automobilistico arriva a Misano World Circuit, che così eguaglia Brands Hutch per numero di edizioni per la Sprint Cup.

In pista i bolidi a ruote coperte di Audi, Lamborghini, Honda, Ferrari, McLaren, Mercedes, Porsche, Aston Martin, Chevrolet. Alla Fanatec Europe GT Sprint Cup sono iscritte 42 vetture e sono due le gare in programma. È il record di partecipazioni per la Sprint Cup e batte quello di 38, stabilito sempre a Misano. L’Audi è la marca plurivittoriosa a Misano e quest’anno sarà in pista con dodici vetture, sei le Mercedes-Amg, cinque Lamborghini e Porsche, quattro Bmw, Ferrari e McLaren, tre Honda.

Attesissima la performance del #46 Team Wrt Bmw con Valentino Rossi che dopo il podio a Brands Hatch, insieme a Maxime Martin, punterà ad un risultato importante. A Misano sarà proposto il format standard della Sprint Cup: si inizia oggi con le prove libere e le prequalifiche.