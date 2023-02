Valzer in panchina

Allenatori che vanno, allenatori che tornano. Così, Mauro Antonioli si rimette al timone dell’Imolese e Fabio Rebuffi saluta l’Alessandria. Nella zona calda della classifica nel girone B i cambi in panchina sono all’ordine del giorno. Partiamo da Imola. Il club rossoblù appena qualche mese fa aveva deciso per l’esonero del tecnico bellariese Antonioli. Era fine novembre, esattamente prima dell’arrivo dell’Imolese al ‘Romeo Neri’, quando il club ha deciso per il cambio di rotta e per l’arrivo di Giuseppe Anastasi. Che, prima di un altro derby, quello dello scorso turno con il Cesena, è stato costretto a fare la valigia. In panchina, momentaneamente, si era seduto il suo secondo Francesco Sintini. Prima di richiamare Antonioli che da mercoledì si è rimesso al comando dell’Imolese. A costare caro al tecnico dell’Alessandria, Rebuffi, invece, è stato un girone di ritorno fatto di pochi alti e di molti bassi. Il club piemontese sembrava aver raggiunto l’accordo con l’ex tecnico del Novara, Banchieri. Accordo sfumato e ora sulla panchina dell’Alessandria dovrebbe sedersi una vecchia conoscenza romagnola, l’ex difensore di San Marino e Cesena, Maurizio Lauro. Reduce da un’esperienza al Mantova, Lauro già oggi dovrebbe prendere per mano la squadra in vista della gara di domenica contro la Torres. Condizionale d’obbligo considerando che, a ieri sera, ancora il club non aveva sciolto la riserva.