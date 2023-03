Vano colpisce e regala un pari al Rimini

1

PONTEDERA

1

(4-3-2-1): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Allievi, Haveri (13’ st Piscitella); Delcarro (13’ st Rosso), Pasa (22’ st Sandri), Tonelli; Gabbianelli (34’ st Tanasa), Biondi; Mencagli (22’ st Vano). A disp.: Galeotti, Lazzarini, Regini, Tofanari, Matteo Rossetti, Serpe. All.: Gaburro.

PONTEDERA (3-5-2): Siano; Marcandalli, Martinelli, Espeche; Peli (30’ st Mutton), Somma (25’ st Bonfanti), Benedetti, Izzillo (25’ st Shiba), Perretta; Nicastro, Cioffi (30’ st Ianesi). A disp.: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Sosa, Di Bella, De Ioannon. All.: Canzi.

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno.

Reti: 13’ pt Nicastro, 29’ st Vano.

Note - Spettatori 2.526: 1.840 abbonati e 686 paganti. Angoli 11-6. Ammoniti: Benedetti, Bonfanti, Vano.

di Donatella Filippi

Rischi di perderla e alla fine rischi di vincerla. E ti ricordi soltanto le parate di Siano nel finale. Almeno due o tre partite in una quelle che il Rimini gioca contro il Pontedera. Partenza forte, i biancorossi vanno sotto e le gambe diventano di marmo. Restando contratte anche per buona parte del secondo tempo. Almeno fino a quando le forze fresche dalla panchina non arrivano in soccorso. E fino a quando Vano rimette, usando la testa, le cose a posto. Da lì solo Rimini con il Pontedera a stringere i denti fino al quarto dei quattro minuti di recupero. Ma riavvolgiamo il nastro.

Gaburro sceglie di continuare a dare fiducia a Pasa in mezzo al campo e Mencagli in zona gol. Ritorna Gabbianelli e anche Allievi in difesa, con Gigli e Panelli fuori dai giochi per infortunio. La partenza dei biancorossi è con il piede sull’acceleratore a dettare subito il ritmo. Perché per farsi il ‘Romeo Neri’ amico serve un impatto forta. Ma il Pontedera ci va un po’ a nozze, vista anche la sterilità dei romagnoli là davanti. I toscani aspettano e al prmo affondo, dopo aver fatto sfogare gli avversari, mettono la freccia. Quasi subito, in realtà. Perché sono passati 13 minuti quando Nicastro non si tira indietro davanti al cross dalla destra di Perretta. Zaccagno è battuto e l’attaccante ex di turno non esulta in segno di rispetto verso il popolo riminese. Nicastro non esulta, il Pontedera sì. E il Rimini va in tilt. Tanto che anche le cose semplici diventano complicatissime. Tanto che in zona Siano i biancorossi non si presentano più. Anzi, è Zaccagno che su Izzillo è costretto a metterci i guanti. La ripresa non inizia meglio. Pochi spunti e la manovra è sempre più macchinosa. Il Rimini rischia di affondare e ci vuole il miglior Zaccagno per tenere in piedi la baracca prima su Perretta, poi su Cioffi. Poi su Nicastro. Gaburro inizia a metterci mano. Cambia modulo e uomini e la corsa del Rimini verso il parecchio continua a essere difficile, ma possibile. Rispuntano anche Piscitella e Rosso, e saranno entrambi decisivi. Le prove generale le fanno Pasa, che di testa si divora il pari, e Allievi. Fino al pari che arriva alla mezz’ora quando Vano di testa mette alle spalle di Siano quel pallone pennellato da Rosso. Da lì i biancorossi cambiano definitivamente passo e faccia. Vano sfiora il raddoppio, sempre di testa, Rosso inizia il suo personale tiro al bersaglio, ma Siano non è da meno di Zaccagno. Tanto che finisce con un punto a testa, tutto sommato giusto.